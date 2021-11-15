ماجدة الرومي تهدي جمال سلامة أغنية «عيناك ليال صيفية»

أهدت الفنانة ماجدة الرومي أغنية عيناك ليال صيفية للموسيقار جمال سلامة، في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدورته الثلاثين، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية.

ماجدة الرومي في ختام مهرجان الموسيقى

وقدمت ماجدة الرومى مجموعة من أغانيها أبرزها: يا مساء الفل، يا بهية، عيناك ليال صيفية، اسمع مني، وذلك تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، وتفاعلت ماجدة مع الجمهور على نغمات عيناك ليال صيفية وظلت تتبادل الغناء معهم.

وبجانب جمال سلامة، شكرت ماجدة اثنين من رموز الفن المصري المؤثرين في مسيرتها الفنية الطويلة، وهما: كمال الطويل وصلاح جاهين.

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

وأقيمت فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، 1 نوفمبر الجاري، وامتدت حتى اليوم، 15 نوفمبر، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين والعرب، ومنهم: مدحت صالح وعلي الحجار وهاني شاكر وعاصي الحلاني وصابر الرباعي ووائل جسار وأصالة وسميرة سعيد وجنات.

كما شارك عدد من المطربين الشباب؛ منهم محمد محسن، وسعد رمضان، ومحمد عساف، وإيمان عز الدين، وإيناس عز الدين، وصابرين النجيلي، وغيرهم.

وأقيمت بعض الحفلات على مسرحي سيد درويش والجمهورية، وشارك بها أحمد سعد، ونادية مصطفى، ومحمد الحلو، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ماجدة الرومي، قالت خلال حفلها المقام حاليا إنها مدينة بالنجاح للموسيقار الكبير جمال سلامة؛ لأنه وقف بجانبها خلال مشوارها الفني.