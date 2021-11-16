ماجدة الرومي تقبِّل علم مصر.. وتدعو الله بحماية البلد «فيديو وصور»

قبَّلت المطربة ماجدة الرومي العلم المصري بعد غنائها «حي على الفلاح» في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وسط تفاعل كبير من الحاضرين والذين أشادوا بنجاح الحفل الذي كان مكتمل العدد.

ماجدة الرومي تقبِّل العلم المصري

كانت ماجدة الرومي قد التقطت العلم المصري من أحد الحضور، ورفعته على خشبة المسرح وقبَّلته وظلت تطوف به في كل جوانب مسرح النافورة ثم سلمته للمايسترو نادر عباسي الذي رفعه رفقتها، مرددين كلمات أغنية «حي على الفلاح مرة أخرى ودعت في النهاية لمصر قائلة الله يحمي مصر».

يذكر أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية كان قد لملم أوراقه وطوى الصفحة الأخيرة من إصداره 30 فعلى مسرح النافورة سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، جوائز المسابقة المصاحبة والتي تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني.

وأكدت عبد الدايم أن المهرجان أحد المظاهر المميزة للإبداع العربي، مشيرة إلى أنه نجح على مدار تاريخه في جمع نخبة من نجوم الموسيقى والغناء على أرض مصر باعتبارها قبلة الثقافة والفنون في المنطقة العربية، متابعة أنه صورة من جهود الدولة للتأكيد على الريادة الحضارية وصون الهوية، وقدمت التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة بذل الجهد لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

تفاصيل حفل ماجدة الرومي

ثم قدمت النجمة اللبنانية ماجدة الرومى التحية للفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، وجميع القائمين على المهرجان، معلنة عشقها لمصر، داعية الله أن يحميها ويحفظها من المكائد، مؤكدة حبها للأوبرا وسعادتها بمشاركتها في الفعاليات.

وأهدت ماجدة الحفل لاسم الموسيقار الراحل الدكتور جمال سلامة، قائلة إن أعماله ستبقى خالدة يتذكرها الجمهور لسنوات طوال، بعدها وبمصاحبة أوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عباسي روت حكاية أسطورية ضمت فصولا من أعمالها المميزة التي منحتها لقب ملاك الطرب وبصوتها الساحر شدت بـ«بهية، عم يسألوني، عيناك ليال صيفية، غني للحب، اسمع قلبي، لا تغضبي، مفترق الطرق، العالم إلنا، لا تسأل، كلمات، لون معي الأيام، مطرحك بقلبي، حي ع الفلاح» والتي احتضنت خلالها العلم المصري، وأثارت الحماسة الوطنية لدى الحضور الذي تفاعل معها، بجانب أغنية «ميلي» التي أعادتها بناء على طلب الجمهور، و«التوبة».