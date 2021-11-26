تشييع جثمان شاب وخطيبته لقى مصرعهما في حادث سيارة في الإسماعيلية

شيع المئات أهالي محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، جثمان شاب وخطيبته توفيا في حادث أليم مساء أمس الخميس على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وانطلقت الجنازة من مسجد المطافئ في قلب مدينة الإسماعيلية متجهة إلى مقابر الشهداء في منطقة الفردوس في مدينة الإسماعيلية وسط حالة كبيرة من الحزن على وفاة الفقيدين.

إصابة صديقتهما في الحادث

واسفر الحادث عن وفاة فاطمة عبد العزيز زكي 25 سنة وحسين خالد العدوي 35 سنة في مكان الحادث فور وقوعها، فيما أصيبت صديقتهما رانيا غريب 32 سنة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي في حالة حرجة مصابة بكسر في العمود الفقري واشتباه مابعد الارتجاج وكسور مختلفة وكدمات في الجسم وفي حالة غير مستقرة.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إنه تم عمل الطوارئ اللازمة للمصابة ودخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لها مسيرة إلى أن الحالة غير مستقرة وتم وضعها تحت الملاحظة.

حزن في الإسماعيلية

وشهدت مدينة الإسماعيلية حالة من الحزن منذ مساء أمس الخميس بعد انتشار خبر وفاة الشاب والفتاة على طريق الإسماعيلية.

ونشرت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور بهما داعين لهما بالرحمة والمغفرة لعلاقتهما الطيبة مع الجميع وحسن خلقهما.

تفاصيل الحادث

وكان قد تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد انقلاب السيارة رقم ط ل ه 8718 على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قرب وصلة سرابيوم، مما تسبب في وفاة شخصين.

وأمرت النيابة العامة أمس بالتحفظ علي الجثامين لحين انتهاء فحص الطبيب الشرعي لها وتسلم اسرتي الفقيدين الجثامين عقب انتهاء الإجراءات القانونية صباح اليوم الجمعة.