افتتاح 16 مسجد بتكلفة 24 مليون بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 16 مسجد جديد بمراكز «دمنهور، وبدر، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وادي النطرون، وأبو المطامير» بتكلفه إجمالية 24 مليون و800 ألف جنيه.

16 مسجد جديد بقرى البحيرة

والمساجد هي مسجد النور بقرية دسونس بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 100م بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، مسجد القرية الرابعة بشمال التحرير ببدر والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 626م بتكلفة إجمالية 3 مليون و100 ألف جنيه، مسجد أحمد مصطفى طه أبو الفتوح بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 129 م بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

ومسجد طه الصعيدي بقرية نديبة بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 179م بتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه، مسجد العزبة الحمراء بقرية الطرح بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 609م بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه، مسجد عزبة حمد القديم بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 102 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

ومسجد عادل المصري بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 257 م بتكلفة إجمالية مليون و800 ألف جنيه، مسجد عزبة عبد العال نوار بقرية كفر حصام بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 249 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه، ومسجد عادات الشرقية بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 447 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه، ومسجد الرحمن بأبو المطامير بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف «صيانة وترميم»على مساحة 387 م بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه.