تشييع جثمان طفلة البحيرة بعد قتلها واغتصابها على يد شاب

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر سلامون، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم، جنازة الطفلة رضوى علي محمد، 9 سنوات، وذلك وسط حالة من الحزن انتابت أهالي القرية.

قتل واغتصاب طفلة

ولقيت الطفلة مصرعها إثر قتلها واغتصابها على يد شاب يدعى محمد أحمد الشوربجي، عقب اختفائها من منزلها يوم 18 نوفمبر الجاري، وحرر والدها بلاغا بتغيبها.

جثة في جوال

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بعثور الأهالي على جثة طفلة داخل جوال خلف منزلها بقرية كفر سلامون التابعة لذات المركز، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحُرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض العثور على جثة الطفلة، وتبين أن مرتكب الواقعة يدعي محمد أحمد الشوربجي، 27 عاما، حيث قتل الطفلة ثم اغتصبها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقام بتمثل الجريمة اليوم، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.