أخبار البحيرة اليوم.. كشف لغز العثور على جثة طفلة داخل جوال ورصف طرق

تضمنت أخبار البحيرة اليوم عددا من الأحداث المهمة، حيث تم كشف لغز العثور على جثة طفلة داخل جوال، كما أشار المحافظ اللواء هشام آمنة إلى أنه جار العمل على إنهاء كل أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، وإجراء الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الجاري، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.

كشف غموض العثور على جثة طفلة

تمكنت قوات الأمن بمحافظة البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة الطفلة «رضوى» علي بقرية كفر سلامون بكوم حمادة داخل جوال خلف منزلها.

وتبين أن مرتكب الواقعة سائق «توك توك» يدعي محمد الشوربجي جار الطفلة، حيث حاول الاعتداء عليها جنسياً إلا أنها قاومته فقام بكتم أنفاسها حتى لقيت مصرعها.

رصف طرق ضمن أخبار البحيرة اليوم

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى متابعة إنهاء رصف الطرق والشوارع بمركز ومدينة إيتاي البارود، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، حيث يتم رصف شارع المدرسة المشتركة بطول 400 متر وعرض 8 أمتار بتكلفة مليون جنيه، ورصف شارع جمال عبد الناصر بطول 800 متر، وعرض 20 مترا، بتكلفة 4.7 مليون جنيه.

رصد غياب عدد من المدرسين

وضمن أخبار البحيرة اليوم، قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بحملة مكبرة لمتابعة المدارس، حيث تم المرور على 10 مدارس بالإدارة التعليمية برشيد، لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الإداري، وأسفرت الحملة عن رصد غياب 30 من العاملين بـ8 مدارس، دون سند قانوني.

محور «البحيرة - كفر الشيخ»

وشهدت أخبار البحيرة اليوم تفقد «آمنة»، أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع إنشاء المحور الرابط بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، مرورا بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي، بطول 118 كم وبتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه، يتم خلالها تنفيذ 88 كم من المحور بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 6.5 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها في يونيو 2024.

حملات رقابية على أسواق البحيرة

ونفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة بحملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمركزي (رشيد - بدر)، ما أسفر عن ضبط 3229 لترا من الخل الأبيض، لعدم مطابقته المواصفات القياسية بموجب تقرير المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور وذلك بأحد محال بيع الجملة بمركز بدر.

كما تم ضبط 300 كجم طحينة بيضاء وحمراء وزيت حار غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على حشرات ومجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بأحد معاصر الزيوت برشيد.