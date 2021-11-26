السياح بالغردقة يحتفلون بافتتاح طريق الكباش.. بزي ومركب وأكلات فرعونية

احتفلت فنادق الغردقة مع السائحين بالحدث العالمي افتتاح طريق الكباش بطريقة مختلفة، حيث ارتدى العاملين بالفنادق وعدد من السائحين الزي الفرعوني، وصممت الفنادق مجسم لمركب فرعوني، وأعدت ماكولات ومخبوزات على الشكل الفرعوني بالإضافة إلى التورته الفرعوني وسط احتفال يدعو إلى الفخر.

شاشات عملاقة بفنادق الغردقة احتفالا بطريق الكباش

وجهزت عدد من الفنادق شمال مدينة الغردقة شاشات عرض عملاقة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمشاهدة الافتتاح الكباش بمشاركة حوالي 12 جنسية أجنبية مختلفة والذين تفاعلوا مع المصريين بالفنادق والعاملين بالقطاع السياحي وتبادلو التهاني، وحرص السائحين الأجانب على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل.

تورته و مأكولات بأشكال فرعونية بفنادق الغردقة

وقال الشيف مصطفى الحفناوي، الشيف العمومي بأحد فنادق الغردقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه جهز ماكولات ومخبوزات على أشكال فرعونية، وخاصة طريق الكباش وتورته بشكل فرعوني، وذلك تزامنا مع افتتاح طريق الكباش والذي يتابعه العالم أجمع، ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وروسيا.

أكثر من 12 جنسية من دولة أجنبية تحتفل بالغردقة

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق أعدت احتفال من نوع خاص لمتابعة الافتتاح طريق الكباش بالأقصر بمشاركة السائحين الأجانب من 12جنسية أجنبية مختلفة، حيث ارتدى العاملين وعدد من السائحين الزي الفرعوني وتم مجسم لمركب فرعوني تم وضعه على عجلات ليطوف طرقات الفنادق وسط متابعة السائحين.

وأضاف جمعة، في حديثه لـ«الوطن»، أن السائحين تفاعلوا مع الاحتفال والتقطوا الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك يدعوا إلى الفخر ويدل على عظمة مصر وإمكانيات مصر السياحية مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي.

السياحة تعيش ازهي عصورها في عهد الرئيس السيسى

وأشار محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الفنادق دائمًا تحرص على المشاركة في المناسبات الوطنية، حيث تم إعداد شاشات عملاقة ووضعها في أماكن مفتوحة على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمتابعة الحدث العالمي لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي طريق الكباش بمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة الحدث مع عدد من الجنسيات الأجنبية بالفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة.

وأكد أبو النصر، في حديثه لـ«الوطن» على عظمة مصر وأن الافتتاح يدعوا إلى الفخر أمام سائحين العالم أجمع، لافتًا إلى أن القطاع السياحي يعيش أزهى عصوره في عهد الرئيس السيسى.

وقدم أبو النصر، الشكر والعرفان للرئيس السيسي، حيث توافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على المدن السياحية المصرية واستقبلت مصر أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة من قبل جائحة كورونا، وذلك نتيجة لجهود الدولة في الاهتمام بالقطاع السياحي وجذب أسواق جديدة.

وأكد أبو النصر، أن إفتتاح طريق الكباش سينعش السياحة في مصر، ومن المتوقع زيادة الطلب على المدن السياحية المصرية خلال الفترة المقبلة تزامناً مع بدء موسم السياحة الشتوي، وخاصة مع بدء أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.