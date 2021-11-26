التنسيقية تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في المحافظات

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للإعلان عن بَدْء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب بجميع المحافظات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتضمن الاجتماع شرح عملية التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما جرى سماع أراء النواب ومقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

واجتمع النواب مع المدربين من أعضاء نادي مدربي التنسيقية، لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات والاستقرار على إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.