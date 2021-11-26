رئيس التحرير

محمود مسلم

التنسيقية تعلن بدء جولات تدريب المحليات بدوائر نوابها في المحافظات

كتب:

حسام حربى
01:56 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

اجتمع فريق نادي مدربي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ للإعلان عن بَدْء جولات تدريبات المحليات في دوائر النواب بجميع المحافظات.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتضمن الاجتماع شرح عملية التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما جرى سماع أراء النواب ومقترحاتهم في الموضوعات التدريبية.

واجتمع النواب مع المدربين من أعضاء نادي مدربي التنسيقية، لشرح خطة عمل تدريبات المحليات وتحديد الموضوعات النهائية للبرنامج التدريبي الخاص بالمحليات والاستقرار على إطار العمل لتحقيق أعلى استفادة للمتدربين.

اقرأ المزيد:

تنسيقية الشباب تعلن إطلاق الاستراتيجية الجديدة 2022: حصاد سنوات النجاح

شيماء عبد الإله: «تنسيقية شباب الأحزاب» منصة للحوار

تنسيقية الأحزاب تعقد مؤتمرا صحفيا لتدشين الاستراتيجية الجديدة غدا

تنسيقية شباب الأحزاب تطور لجانها النوعية إلى منتديات موسعة