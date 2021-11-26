وزير الأوقاف: قوة السعودية ومصر هي قوة للدين الإسلامي وضمانة للاستقرار

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمحافظة جدة، بوزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الدكتور محمد مختار جمعه، خلال زيارته الحالية للمملكة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسئولين بوزارة الشؤون الإسلامية مناقشة عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما يتصل بالتعاون بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.

وأدلى وزير الأوقاف، بتصريح صحفي خلال اللقاء، أشاد فيه بدور القيادة الحكيمة للمملكة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في رعاية مصالح الأمة العربية والإسلامية ورعاية شؤون الحرمين الشريفين، مبيناً أن الذي يزور المملكة يرى رأي العين التطوير المستمر وحجم البذل والعطاء الذي يقدم وبسخاء لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتي هي محل تقدير كبير من القيادة المصرية وعموم المسلمين بالعالم.

قوة مصر والسعودية

وأكد «جمعة»، أن الجميع يدرك أن قوة مصر والسعودية هي قوة للدين الإسلامي وقوة لعقلاء السلام العالمي، منوهاً إلى حرص القيادتين على ما يحقق الأمن والسلام العالمي ويحفظ للمسلمين هيبتهم ويحقق لهم الأمن والاستقرار .

ونوه إلى التعاون القائم مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لنشر منهج الاعتدال والوسطية والتصدي لخطر الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من مقدرات ومكتسبات الأوطان ولا تقيم لها أي اعتبار أو وزن، لافتاً إلى أن الإسلام حث على الولاء والانتماء للوطن والدفاع عنه من المسلمات الدينية التي لا يختلف عليها أحد.

من جانبه، شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ السعودي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الأوقاف بمصر، على مشاعره الصادقة تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة وما تقدمه من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس متين وراسخ وهي الدين الإسلامي ووحدة الهدف والمصير المشترك .