شروط آداء العمرة بعد عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

بعد قرار عودة الطيران المباشر بين السعودية ومصر الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية، مساء أمس، تساءل كثيرون حول موقف المصريين من آداء العمرة، خصوصا وأن قرار فتح الطيران المباشر سيبدأ تطبيقه الأربعاء المقبل، وسط شروط سفر مخففة نسبيا، مقارنة بذي قبل، في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

«عادل حنفي»: إجراءات أخرى سيعلن عنها لاحقا

وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن قرار عودة الطيران المباشر إلى المملكة العربية السعودية، لا يشمل آداء مناسك العمرة، موضحا، في تصريحات له، أن العمرة لها إجراءات سوف تعلن عنها المملكة في وقتها.

وبشأن شروط السفر إلى السعودية، أوضح «حنفي»، أن قرار فتح الطيران المباشر يشمل المقيمين بالمملكة بجميع المهن وأيضا جميع الزيارات «العائلية - والتجارية - والعمل»، وغيرها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة.

أهم إجراءات السفر إلى السعودية بعد قرار فتح الطيران المباشر مع مصر

وأكد نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالسعودية أن قرار فتح الطيران المباشر الذي سيطبق من الواحدة صباح يوم 1 ديسمبر، يفرض بعض الإجراءات التي يجب أن تتبع قبل السفر وعند الوصول إلى المملكة ضمن شروط السفر إلى السعودية والتي تشمل:

- إجراء مسحة (pcr) لفيروس كورونا قبل موعد السفر بـ (72) ساعة.

- التسجيل على منصة «قدوم»، الإلكترونية قبل السفر.

- الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة خمس أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها.

- إذا كان المسافر القادم من مصر محصنا بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شاملة الـ (QR).

- إذا كان المسافر غير محصن عليه تلقي أول جرعة تطعيم عند وصوله المملكة خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي.

- أخيراً إجراء مسحة (pcr) في اليوم الخامس من الحجر الصحي المؤسسي.