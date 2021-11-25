فتح الخطوط الجوية بين مصر والسعودية بكامل طاقتها.. أولى الرحلات الأربعاء المقبل

قررت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، السماح للمواطنين المصريين بالدخول مباشرة إلى الأراضي السعودية، في محاولة لإعادة فتح خطوط الطيران الجوية بين مصر والسعودية، كما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

في هذا الصدد، كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستبدأ من يوم الأربعاء، في نقل جميع المواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية، سواء إقامة أو زيارة أو سياحة، شريطة إجراء المسافر تحليل «pcr» الخاص بفيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من السفر، دون اشتراط الحصول على أي من أنواع اللقاحات المضادة للفيروس.

رحلات جوية بين مصر والسعودية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن فتح الطيران بين مصر والسعودية، تعني عودة شركة مصر للطيران لتسيير ذات أعداد الرحلات التي كانت تُسيرها قبل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن الشركة كانت تسير في مثل تلك الأوقات من العام نحو 150 رحلة أسبوعية، إلى المدن السعودية.

بينما كانت تسير الشركة بعد تعليق دخول المصريين للأراضي السعودية نحو 60 رحلة طيران أسبوعية، كانت تنقل خلالها الفئات المستثناة من دخول المملكة من مصر فضلًا عن السعوديين.

وأشار المصدر إلى أن الرحلات التي كانت تسيرها شركة مصر للطيران إلى السعودية كانت تمثل نحو 20%، من إجمالي تشغيل الشركة لجميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أن الشركة تتطلع لعودة رحلات العمرة حتي يرتفع معدلات تشغيل الشركة خلال الشهور القليلة المقبلة.

تعويض خسائر شركات الطيران

ومن جهته قال يسرى عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن شركات الطيران المصرية الحكومية والخاصة، تعرضت لخسائر مالية كبيرة جراء قرار المملكة العربية السعودية الصادر فبراير الماضي، بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، متوقعًا أن يرتفع تشغيل شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية بشكل تدريجي بداية من أول الشهر المقبل.