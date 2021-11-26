فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقت قراءتها

من خواص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف، وأوضحت دار الإفتاء المصرية فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السِّمَاءِ يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ».

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى للمفتي الأسبق، حسن مأمون عبر موقعها الرسمي، أن من فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أن يغفر الله سبحانه وتعالى لقارئها ما بين الجمعة إلى الجمعة، مشيرة إلى ما ورد عن عمر رضي الله عنه، والذي روي بمعناه عن ابن عمر رضي الله عنهما: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة».

الأزهر يوضح فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

كما نشرت صفحة الأزهر الشريف الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا توضح فيه فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، مؤكدة على أن قراءتها واحدة من سنن يوم الجمعة، لافتة إلى حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»، رواه الحاكم والبيهقي.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتاوى بدار الإفتاء المصرية، عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، في فيديو على صفحة الدار الرسمية على موقع «يوتيوب»، إن الله عز وجل، يكتب جزاء عظيما لمن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، مشيرا إلى أن الضوء المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد به ضوء يقذفه الله في بصر القارئ، بصيرته، وفي كل أحواله، إلى جانب أنها تنير للقارئ وجهه وقلبه عند الله سبحانه وتعالى.

وفي حديثه عن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لفت عبد السميع إلى وقت قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، قائلا: «يبدأ وقت قراءتها مع غروب شمس يوم الخميس، وهو ممتد حتى غروب شمس يوم الجمعة، أي مغرب يوم الجمعة».