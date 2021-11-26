الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. 9 قرارات (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 26 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

قانون سوق رأس المال

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، إذ تهدف التعديلات لوضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة أسوان، بناحيتي إدفو بحري وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.

إخلاء الأماكن المؤجرة

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لإحلال المساكن بمحافظة الجيزة، وأيضًا الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد.

دمج مصلحة الكيمياء

وشملت القرارات أيضًا، الموافقة على قرار رئيس الوزراء بشأن دمج مصلحة الكيمياء، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث تؤول إلى الهيئة المندمج فيها كافة حقوق المصلحة المندمِجة وما عليها من التزامات، وكذلك الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل في 30 منازعة، وذلك من منطلق الحرص على إنهاء كافة المنازعات القضائية بين الجهات الحكومية بالتسوية.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 83 المنعقدة بتاريخ 15/11/2021 بعدد 27 موضوعاً، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 7 مشروعات، لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة البحر الأحمر.

المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير الموارد المائية والري، ووكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، في إطار تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ جنوب سيناء، وأيضا عقد اجتماعا لاستعراض مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ورئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية، وذلك بحضور وزيري الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس قطاع حماية النيل، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس وزيرة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسكرتير عام محافظة مطروح.

ذلك إلى جانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل استضافة مصر للقمة الـ21 للكوميسا، ومشروع الضبعة، وافتتاح طريق الكباش.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت إلقاء كلمة في احتفالية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالعيد الأول للطاقة النووية، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، حيث قال إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء أحد الأركان الأساسية للتنمية المستدامة، وذك بحضور وزراء الكهرباء، والبيئة، والدولة للإنتاج الحربى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية، ولفيف من الإعلاميين.

افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما

كما شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكد أن المدينة تحظى برعاية فائقة من رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والسفراء ولفيف من الشخصيات العامة والبارزة والكتاب والإعلاميين، وكذلك شهد افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وذلك بحضور وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة، ورئيس أكاديمية الفنون، وعمداء وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.

وفي السياق ذاته، استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزيرة الثقافة حول نتائج الدورة الثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر 2021، إذ أشار إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة للثقافة باعتبارها أحد أهم مكونات بناء الإنسان، فضلاً عن حضور مراسم التوقيع على عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة بي اس اتش للأجهزة المنزلية لقطعتي أرض لإقامة مجمع صناعي للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سانمار للكيماويات، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ووفد من شركة سانمار، وبحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمناقشة المشروعات الاستثمارية المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة أنشطة الهيئة، حيث يتم حالياً التجهيز لزيارة جمهورية تنزانيا الاتحادية بمشاركة أكثر من 20 مستثمرا ورجل أعمال، وذلك لافتتاح المنطقة الصناعية التي أقامتها مجموعة السويدي – إلكتريك.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد التقى رئيس الوزراء مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية لبحث فرص التعاون لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وكذلك التقى بكل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية، وكذلك استعراض موقف برنامج الطروحات الحكومية والذي من شأنه أن يسهم في دعم وتقوية السوق المصرية.

وأضاف التقرير، أن رئيس الوزراء قد التقى بكل من رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، حيث قال إن مصر تربطها علاقة شديدة التميز مع الصندوق، مؤكدًا تطلع الدولة للتعاون معه في مشروعات البنية التحتية وحياة كريمة، وتقديم مزيد من الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص، فضلاً عن لقائه مع أعضاء مجلس إدارة شركة كوكاكولا هيلينيك العالمية، وممثلي شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، إذ تعتزم الشركة الأولى ضخ مليار دولار استثمارات في السوق المصرية خلال السنوات الخمس القادمة بعد استحواذها على كوكاكولا مصر.

وأيضاً شملت لقاءات رئيس الوزراء، لقاء مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «بي اس اتش» للأجهزة المنزلية، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وعدد من مسئولي الشركة، حيث أكد أن الحكومة تدعم تواجد الشركة في السوق المصرية، لاسيما أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية في العالم.