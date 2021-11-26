نصائح مهمة من «الصحة» لمصابي كورونا أثناء فترة العزل المنزلي

وجهت وزارة الصحة والسكان العديد من النصائح المهمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لمرضى فيروس كورونا أثناء فترة العزل المنزلي، من أجل مكافحة العدوى.

بالتفاصيل.. إرشادات وزارة الصحة للمرضى خلال فترة العزل المنزلي

1 - يجب الاستمرار في نظافة الأيدي من خلال غسلها بالمياه والصابون، أو تطهيرها عن طريق استخدام الكحول.

2 - ينبغي تجنب تماماً ملامسة الأنف أو العين أو الفم في حال أن الأيدي كانت غير نظيفة.

3 - يجب أيضاً الاستمرار في تطهير وتنظيف جميع الأسطح المشتركة داخل المنزل، وعلى سبيل المثال مقابض الأبواب، أو الحمام، أو الطاولات، أو الكومبيوتر، أو التليفون الأرضي.

4 - من المهم أثناء فترة العزل المنزل عدم المشاركة نهائياً في مختلف الأدوات الشخصية، وعلى سبيل المثال الأكواب، أو الأطباق، أو المناشف، أو المفارش، وذلك مع أشخاص آخرين داخل المنزل.

5 - إلغاء استقبال أي زيارات أثناء فترة العزل المنزلي.

6 - عدم مغادرة المريض المصاب بفيروس كورونا إلا أثناء الدخول إلى الحمام.

7 - يجب تهوية الغرفة التي يتم عزل داخلها المريض جيداً.

8 - يختص شخص داخل المنزل غير مسن بتلبية كل طلبات المريض، وذلك دون الدخول إلى غرفة العزل نهائياًَ.

9 - قبل أن يتم فتح باب الغرفة تحت أي سبب، يغسل المريض يديه من خلال الماء والصابون، وذلك في حال وجود حمام خاص داخل الغرفة، وفي حالة عدم وجود حمام داخلها يجب تطهير الأيدي من خلال الكحول، على أن يرتدي المريض الكمامة الطبية قبل فتح باب الغرفة.

10 - تغيير الكمامة دورياً، أو في حالة تلفها، أو ابتلالها.

11 - لا يوجد داعي بشأن ارتداء الكمامة عندما يكون المريض بكورونا وحده داخل غرفة العزل.

12 - التخلص نهائيا من الكمامات والمناديل التي يستعملها المريض داخل كيس مخصص في غرفة العزل، وذلك من خلال غلق المريض الكيس مع رشه من الخارج من خلال الكحول قبل خروج الكيس من الغرفة.