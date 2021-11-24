تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. الفئات والموعد والفاعلية

كشفت وزارة الصحة والسكان رسميا عن تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، ومنها تحديد الفئات المستهدفة للحصول عليها، وذلك بعض الاطلاع على مقترح عن أهمية إعطاء الجرعة الثالثة، وتطعيم بعض الفئات من المواطنين بجرعة ثالثة معززة للقاح فيروس كورونا المستجد، وفقا للدراسات والتجارب التي أجريت في هذا الشأن، وتم دراسة المقترح بعناية تامة والموافقة رسميا بعد الاطلاع على جميع التفاصيل بشأن هذه الجرعة.

تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. الفئات المستهدفة

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه تم اختيار فئات معينة لتطعيمها بالجرعة الثالثة «المعززة» ضد فيروس كورونا، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس، مثل من يعانون من نقص المناعة الأولية، أو يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة، وكبار السن، والأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان، إن الوزارة وافقت على إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لبعض الفئات العمرية المختلفة؛ وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت في هذا الشأن، خاصة من مر على تطعيمهم أكثر من 6 أشهر؛ بهدف تعزيز المناعة لمواجهة فيروس كورونا وتحسبا لأي موجة مرتقبة للفيروس.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة، وجميعها تعمل على الوقاية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولكنها لا تمنع الإصابة، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات تتشابه في الأعراض الجانبية، وتتمثل في «ارتفاع في درجة الحرارة، تورم مكان الحقن، إرهاق، ألم في المفاصل والعضلات».

وشدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه الأعراض في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، أخذ اللقاح، التباعد الاجتماعي والجسدي».