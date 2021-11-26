رئيس حزب الوفد: مصر أبهرت العالم بحفل افتتاح طريق الكباش

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر جذبت أنظار العالم بأكمله، وأن الحضارة المصرية أبهرته بافتتاح مشروع طريق الكباش أمس، وأن إنجاز هذا الحدث التاريخي بهذه الصورة المشرفة التي ظهر عليها، يصدر رسالة جديدة للعالم أجمع، أننا أمام جمهورية جديدة في مصر يسودها الأمن والاستقرار وأننا نشهد نهضة كبرى في كافة المجالات.

وقال في بيانٍ له، إن مصر تمضى بخطى واثقة وثابتة نحو النهضة والتقدم وتحقيق الإنجازات وراء الإنجازات في ربوع الوطن بالكامل، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مصر تستعيد مكانتها على الخريطة الدولية

وقال أبو شقة إن مصر استعادت مكانتها ليس على النطاق المحلي فقط، ولكن على الخريطة الدولية، من خلال استراتيجية مصرة تسير فى محاور عدة للنهوض بالقطاعات المختلفة، مؤكدا أن حفل طريق الكباش نجح في لفت أنظار العالم بقوة إلى الأقصر، مدينة الشمس، وأنه سيتواكب مع الحفل انتعاش كبير فى حركة السياحة الخارجية والداخلية وهذا له دلالة كبرى تقول للعالم إن مصر تعيش وتمارس كافة فعالياتها العالمية وإنها أصبحت مقصدا سياحيا نابضا بالحياة، وإن مثل هذه المناسبات التاريخية تعيد أمجاد مصر للصدارة.

وأضاف أن اهتمام وسائل الإعلام والصحافة العالمية بهذا الحدث التاريخي لتحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، هو تأكيد لنجاح مصر في تخطى العديد من الصعاب والتصدي لكثير من التحديات سواء الداخلية أو الخارجية، مشيرًا إلى أن كنوز مصر السياحية هى العمود الفقري للسياحة في مصر وأن ما حدث ويحدث معجزة بكل المقاييس، وأننا في مصر أصبحنا نعيش بالفعل فى دولة جديدة وجمهورية جديدة عمادها قوة المشروعات القومية التى تتحقق على أرض الواقع، ومئات المشروعات التى تنفذ فى قرى مصر ضمن مشروع القرن «حياة كريمة» فى الريف المصري.

وتطرق أبو شقة إلى المشروعات التاريخية التي تجرى على أرض مصر، بقيادة الرئيس السيسى، وفى مقدمتها إطلاق الجمهورية الجديدة من خلال تأسيس العاصمة الإدارية الجديدة، أولى المدن الرقمية التى ستنقل إليها مصر و13 مدينة جديدة مزودة بأحدث التقنيات، والتي نقلت حياة المواطنين من العشوائيات إلى حياة جديدة، وفى قطاع الطاقة تم بناء كبرى المحطات الكهربائية التى جعلت مصر تتبوأ صدارة الدول المصدرة للطاقة، إضافة إلى تنفيذ أكبر شبكة من الطرق والكباري والأنفاق، والتي تصب فى صالح جذب الاستثمار الوافد إلى مصر.

وأضاف أن المشروعات شملت أيضًا إضافة استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، والأراضي الجديدة التى تم استصلاحها، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع الذي من المتوقع أن يوفر 5 مليارات متر مكعب، ناهيك عن بناء قوة مصر العسكرية وكسر شوكة الإرهاب على أرض مصر.

إعادة النظر إلى الكنوز الأثرية

وأشاد «أبوشقة» بكافة المشاريع التى تنفذ على أرض الوطن، داعيًا إلى استثمار هذه النجاحات التي تتحقق في إعادة النظر إلى الكنوز الأثرية الكثيرة التي توجد في مصر وتجديد الحدائق والمتنزهات مثل حدائق الحيوانات والأزبكية والأورمان، لتشكل خارطة مصر الجديدة في ظل بناء الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد أبو شقة أن الدولة المصرية تبنى حضارة جديدة ترسخ لها على قواعد قوية وشامخة، وتستعيد من خلالها قيمة مصر وشعبها في العالم بأكمله.

واختتم رئيس حزب الوفد بقوله: «أفتخر بأنني مصري وأنني شاهد على عظمة هذا الوطن، ويجب على كل مصري أن يفخر بأن القدر أسعده أن يعيش هذه اللحظات التاريخية، فى ظل هذه الجمهورية الجديدة، التي يرسخ قواعدها الرئيس السيسي، يوما بعد يوم، لتبقى مصر كعبة أنظار العالم، في حاضره ومستقبله».