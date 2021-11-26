طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه وزيادة مدة العمر الافتراضي

يكثر الأشخاص من تناول المشروبات الساخنة في فصل الشتاء خاصة، ويفضل الكثيرون استخدام غلاية المياه الكهربائية بدلا من تسخين المياه بالطريقة التقليدية من خلال البوتاجاز، لذا يزيد الاستهلاك في هذه الفترة، وترتفع فاتورة الكهرباء.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الطريقة المثلى لاستخدام غلاية المياه، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه

- من الأفضل أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، وعند الشراء احرص على اختيار النوع الموفر للطاقة.

- احرص على تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار، وتأكد من زوالها تماما، حفاظا على الصحة.

- اغلي قدر من المياه ولا تزود عن الحاجة فيمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها، لأن الاستهلاك الزائد من المياه، ووضعها في الغلاية يستهلك الكثير من الكهرباء.

- أفصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام، من أجل تقليل فاتورة الكهرباء.

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، طريقة استخدام سخان الكهرباء وتقليل استهلاكه للكهرباء وزيادة عمره الافتراضي، وهو ما نعرضه فيما يلي:

طريقة استخدام سخان الكهرباء

- ابتعد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة، حيث يتسبب ذلك في زيادة فاتورة الكهرباء وإجهاد السخان.

- اضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- احرص على عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم، التشغيل يكون عند الحاجة.

- قم بتشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة.

-احرص على شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة.