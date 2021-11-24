خطوات تقسيط مديونيات الكهرباء وطرق تقديم الشكاوى «لو فاتورتك عالية»

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وفروع وإدارات شركات التوزيع التابعة لها في جميع المحافظات عن طرق تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء المتراكمة وعن الطرق المتاحة لتقديم شكوى من ارتفاع قيمة استهلاك الفاتورة.

خطوات تقسيط مديونيات فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن التعليمات التي أصدرها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لرؤساء شركات التوزيع الكهرباء لتيسيير الإجراءات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل الذين تراكمت عليهم قيمة استهلاك فواتير الكهرباء الشهرية ولم يتمكنوا من سدادها وفقا للوائح والقوانين.

مدة تقسيط مديونيات فواتير الكهرباء المتراكمة للمشتركين

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه يمكن تقسيط المديونية المتراكمة عليى فواتير الكهرباء للمشتركين الجادين في السداد على 12 شهرًا أو 24 شهرًا.

6 مستندات مطلوبة لتقسيط مديونية فواتير استهلاك الكهرباء على أقساط شهرية

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المستندات المطلوبة التي يجب أن يقدمها المشترك عند طلبه لجدولة مديونية استهلاك فواتير الكهرباء على أقساط شهرية في جميع أدارات وفروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع محافظات الجمهورية وهي كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

كيف تتقدم بشكواك من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية

وأوضح جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك الطرق التي يجب أن يتبعها المشترك في حال شكواه من ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وهي كالتالي

- تقدم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة المختصة المحددة على فاتورة الكهرباء.

- من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة.

- يمكن أيضا تقديم شكوى عبر الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

- تقديم شكوى عن فاتورة الكهرباء عبر تطبيق التليفون المحمول من خلال الخطوات الآتية:

- تحميل التطبيق Google Play Store تحت اسم شكاوى فواتير الكهرباء.

- اختيار اسم الشركة المختصة من فاتورة الكهرباء.

- إدخال رقم الموبايل مقدم البلاغ ليتم التواصل معه في أسرع وقت ممكن.

- تصوير فاتورة الكهرباء وتحميلها على التطبيق.