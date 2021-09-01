الجامعة الألمانية تبدأ تحديد الهوية البصرية لمدينة دهب «صور»

استقبل اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، أعضاء فريق الجامعة الألمانية المكلفين بوضع الهوية البصرية لمدينة دهب.

وقام الوفد، بجولة تفقدية لكل قطاعات المدينة والوديان التابعة لها، للوقوف على رؤية وإطار محدد للمدينة، يساعد في تحديد الهوية البصرية لها، لتميزها عن باقي مدن المحافظة.

ومن المقرر أن يجري تحديد الهوية الخاصة بالمدينة، طبقًا لأكثر الأشياء التي تتميز بها، للمساهمة في التسويق السياحي الشامل لها محليًا وعالميًا، وتوفير العديد من الفرص العمل و الاستثمار على أرضها.

واستعرض «عبدالعزيز»، خلال الاجتماع الشهري للعاملين بالوحدة المحلية اليوم الأربعاء بنود الخطة الاستثمارية، ومراحل التنفيذ بالمشروعات.

وقال رئيس المدينة، إنه جار استكمال أعمال اللجنة الخاصة بالبت في ملفات التصالح، وتقدم للتصالح على مخالفات البناء بالمدينة نحو 1250 مواطن، جرت الموافقة على 36 طلب من قبل جهاز تنمية سيناء، وصدق عليهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

تطوير طريق مبارك بطول 2 كيلو و 600 متر

ولفت اللواء عارف عبد العزيز، أنه جرى تخصيص 7 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية، لتطوير شبكة الكهرباء بالمدينة، وتتضمن تركيب خطوط جديدة، وإحلال وتجديد للخطوط القديمة، وجاري تطوير طريق مبارك بطول 2 كيلو و 600 متر، وجرى طرح إنشاء دار مناسبات، لخدمة مواطني المدينة، إضافة إلى أنه جار الإعداد والتنسيق للبدء في أعمال إنشاء ممشى سياحي بطول 1.5 كيلو متر، ويتضمن ممشى للدراجات.

وطالب رئيس المدينة بضرورة تطبيق القانون، وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، وتسهيل الإجراءات في إطار القانون، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أي موظف يخالف القانون، وتحويل المتقاعس عن أداء عمله إلى التحقيق.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد على الالتزام بالتعليمات بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتزام الجميع من العاملين بمجلس المدينة والإدارات الخدمية بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا، من تكثيف الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الحكومية وخاصة المدارس حرصًا على سلامة وصحة الجميع.