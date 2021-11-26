موعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 والقنوات الناقلة للفعاليات

ينتظر عشاق ومحبو السينما والأفلام بكافة أنواعها انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، لمشاهدة الدورة على مدار أيامها العشر، والتي جسد البوستر الرسمي لها التعددية والاختلاف حيث تشارك في المهرجان أكثر من 63 دولة، فضلا عن ظهور تمثال «إيزيس»، بجوار الهرم الذهبي وكذلك السلم الذي يعبر عن السينما، وفقا لرئيس المهرجان محمد حفظي.

وينطلق القاهرة السينمائي مساء اليوم الجمعة 26 نوفمبر في حفل الافتتاح المقام في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بدار الأوبرا المصرية ويستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السنيمائي

ووفقا للموقع الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي على «فيس بوك»، فإن المهرجان يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

تردد dmc الجديد 2021 على النايل سات

ويستطيع المشاهد، ضبط أجهزة الإرسال على التردد التالي، لمشاهدة مهرجان القاهرة السينمائي في دروته الجديدة عبر قناة dmc، والنايل سات، كالتالي:

- القمر: نايل سات.

- التردد: 12092.

- الاستقطاب: رأسي.

- الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة المحور الفضائية

تردد القناة: 11137.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD .

تردد قناة نايل سينما

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة HD .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطة التأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي

وفي سياق متصل، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، عن خطة التأمين الطبي لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:

1- توفير العيادات المتنقلة خلال فعاليات المهرجان.

2- توفير الخدمات الطبية خلال المهرجان.

3- توفير فرق طبية للتأكد من سلامة المشاركين.

4- تمركز فرق طبية في أماكن إقامة الضيوف وأماكن التجمعات.

5- فرق طبية متنقلة لتطعيم جميع المشاركين بلقاح كورونا.