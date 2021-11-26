تقنين أوضاع 307 كنائس ومبانٍ خدمية بمحافظة المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية التسع، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

وأعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، لتوفيق أوضاع 307 كنائس ومبانٍ خدمية بمحافظة المنيا، وفقًا للقانون الصادر بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

استكمال خطوات توفيق أوضاع الكنائس

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين، مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مع ممثلي الكنائس والطوائف، الاشتراطات الجديدة لبناء دور العبادة، إلى جانب مناقشة عدد من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة، موجهًا بدراستها وتحديد المقترحات والحلول اللازمة لها على الفور.

«المنصورة» تبني أول كنيسة يتم الترخيص لها بالدلتا

يشار أن رئاسة حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، أصدرت بعد موافقة المحافظ، ترخيصًا ببناء كنيسة باسم «القديس ماريوحنا الحبيب للأقباط الأرثوذكس بالمنصورة» بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة، وذلك في منتصف شهر يوليو من العام الجاري، لتكون أول كنيسة يتم الترخيص بالبناء لها على مستوى تاريخ الدلتا، وثالث كنيسة على مستوى تاريخ مصر بعد كنيسة العاصمة الإدارية تحت رعاية الأسقف الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها.