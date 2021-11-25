الموافقة على إنشاء مجمع للصناعات ضمن حياة كريمة في القنطرة شرق

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع صناعات حرفية لخدمة مركز ومدينة القنطرة شرق، ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير القرية المصرية «حياة كريمة».

كما وافق بشارة، خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي اليوم، على تخصيص أرض لإقامة الوحدة الصحية بقرية الأمل بالقنطرة شرق ضمن المبادرة.

مبنى للجوازات وآخر للمستشار العسكري في المحافظة

كما وافق محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على تخصيص قطعة أرض بحي ثالث، لإنشاء مقر للمستشار العسكري، ومبنى للجوازات، طبقا لرسم معتمد يراعي أماكن للانتظار، إضافة إلى التصديق على ما جرى من موضوعات بالمحضر السابق للمجلس التنفيذي.

واستعرض محافظ الإسماعيلية، الخطة الاستثمارية للمحافظة، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ نحو 85% من المتاح بالخطة الاستثمارية للمحافظة، كما جرى إتاحة الربع الأول والثاني من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وعقد بشارة، الاجتماع بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وأمين المجلس واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي كل الجهات الحكومية ومديري عموم المديريات.

محافظ الإسماعيلية يراجع شروط تراخيص البناء

وناقش محافظ الإسماعيلية، تراخيص البناء الجديد، للتأكيد على تصنيف المباني، سواء خاضعة لوثيقة التأمين أو الخاضعة لقانون 46 أو غير الخاضعة لقانون 46.

وأكد بشارة، عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري، كما وجه بضرورة اجتماع الجهات المعنية برؤساء المراكز والمدن والأحياء والإدارات الهندسية، لتأكيد تنفيذ إجراءات منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، وإزالة أي سوء فهم يتعلق بتنفيذ التعليمات.

وشكل محافظ الإسماعيلية، لجنة من التربية والتعليم والتخطيط والأبنية التعليمية، والإدارة الهندسية لدراسة مدى صلاحية قطعة الأرض المتبرع بها من ورثة أحد المواطنين بعزبة تل البعر بالتل الكبير، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مع توضيح مدي قرب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق صالحة للأرض.