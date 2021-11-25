توقيع الكشف الطبي على 11718 حالة ضمن «حياة كريمة» بدمياط 

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار انطلاق القوافل الطبية بقرى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن القوافل تتضمن وحدات متنقلة بكل التخصصات الطبية وصيدلية ووحدتين للأشعة والسونار ومعمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكل المناطق.

إجراء 648 تحليلا معمليا ضمن المبادرة الرئاسية

وذكر الدكتور السيد عبدالجواد، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، أنه تم عقد قافلة طبية بقرية «أم الرزق» بمركز كفر سعد، واستمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس هذا الأسبوع، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على 11718 مواطنا، وتحويل 26 حالة من بينهم لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ7 حالات، إلى جانب إجراء 648 تحليلا معمليا، وفحص 68 حالة بالسونار، وإجراء 27 أشعة تشخيصية، إضافة إلى صرف العلاج اللازم بالمجان، فضلاً عن تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

استمرار تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

وفي سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط المتابعة المستمرة على مدار الساعة لتطعيم المواطنين بالمراكز المتنقلة والثابتة وتطعيم المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوحدة المواطنين بالمحافظة بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة يوميا من خلال هذا الرابط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.