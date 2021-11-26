«dmc» تنشر البرومو الرسمي لحكاية «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا أنا»

نشرت قناة «dmc» البرومو الرسمي لـ الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا»، بعنوان «طعم الدنيا»، بطولة إيمان العاصي، وكمال أبو رية، نهال عنبر، وعدد من الوجوه الشابة، ومن المقرر، أن تتم عرض أولى حلقات المسلسل غدا.

المقطع الرسمي لـ حكاية «طعم الدنيا»

«طعم الدنيا» هي حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا»، والذي من المفترض أن تتكون عدد حلقاته 10 حلقات، بطولة إيمان العاصي، نهال عنبر، كمال أبو رية، إسلام جمال، محمد علي رزق، هاجر عفيفي وحنان سليمان، سامي مغاوري، أميرة الشريف، رضا إدريس، محمد رضوان، هبة حسن.

موعد عرض حكاية «طعم الدنيا» والقنوات الناقلة

وتتم عرض الحلقات بداية منذ غد السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن تكون الإعادة في الساعة 2 بعد منتصف الليل، كما تتم إعادتها مرة أخرى أيضاً في تمام الساعة 12 ظهراً، على قناة «dmc»، وسوف يتم عرض 5 حلقات أسبوعيا، من السبت إلى الأربعاء لمدة أسبوعين.

إيمان العاصي تكشف عن البوستر الدعائي

ونشرت الفنانة إيمان العاصي أمس، البوستر الدعائي لـ المسلسل من خلال موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، معلقة عليه: «توكلنا على الله.. طعم الدنيا.. مسلسل إلا أنا.. من السبت إلى الأربعاء.. على قناة «dmc» الساعة 8 مساءً».

حكايات مسلسل «إلا أنا»

حكاية «طعم الدنيا»، من إخراج أحمد حسن، سيناريو وحوار أمين جمال، وقصة يسري الفخراني، كما أنها تُعد الحكاية السابعة، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، التي سوف تُعرض عبر شاشة «دي إم سي»، حيث سبقت وأن عرضت هذه القناة 5 حكايات، وهي: «ويبقى الأثر»، بطولة كل من: نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، و«بيت عز»، و«بالورقة والقلم»، و«بدون ضمان»، و«على الهامش»، و«حكايتي مع الزمان».