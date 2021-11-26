محمد محمود عبدالعزيز بمهرجان القاهرة: سأفاجئ الجمهور بفيلم جديد قريبا

قال الفنان محمد محمود عبدالعزيز، إنه يشارك حاليا في مسلسل «نقل عام»، موضحًا أنه يشارك فيه عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان محمود حميدة، وسوسن بدر، وريم البارودي، وسميحة أيوب، والموسيقى التصويرية للفنان راجح داود، وهو دراما «تقيلة»، ويمس كل بيت في مصر.

وأضاف «عبدالعزيز»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» خلال تغطية خاصة لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنه غاب عن السينما منذ فترة، ولكن الفترة المقبلة يحضر أكثر من مشروع سينمائي كمنتج، وأيضًا سيقدم «مفاجآت سينمائية» كممثل، ومنها فيلم سينمائي قريب سيفاجئ الجمهور.

وأوضح أن هذا الفيلم سيقدم «حالة خاصة جدًا عن ناس عايشين وسطنا ومن المفروض يعيشوا صح»، رافضًا الكشف عن المزيد من التفاصيل عن المشروع.

وأكد أن مهرجان القاهرة السينمائي سيظل أفضل مهرجان سينمائي في الوطن العربي، وسيفرض نفسه على الساحة لأن أفضل سينما عربية هي السينما المصرية، وهذا ما يجعل مصر سابقة بخطوة، مشيرًا إلى أن السينما المصرية يجب عليها أن تستمر وتواجه التحديات مثل كورونا لكي تظل موجودة.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.