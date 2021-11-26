أحمد طلعت أول فنان يظهر على «ريد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائي

افتتح الفنان الشاب أحمد طلعت، «ريد كاربت» حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 43، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، حيث شهدت الدقائق الأولى من افتتاح السجادة الحمراء وصول عدد من الضيوف الأجانب المشاركين بعدد من الأفلام.

أحمد طلعت يشارك في مسلسل «لعبة نيوتن»

وعرف الفنان أحمد طلعت، بمشاركته في مسلسل «لعبة نيوتن» حيث قدم دور «شاهين» الذي تُوفي متأثرا بلدغات النحل أثناء مواجهته لمحمد ممدوح.

وكانت قصة مسلسل «لعبة نيوتن» تدور حول رحلة «حازم وهنا»، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما في أمريكيا، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وعُرض المسلسل في رمضان الماضي 2021، وتم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

أبطال مسلسل «لعبة نيوتن»

مسلسل «لعبة نيوتن» بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، سيد رجب، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ومن إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 في الفترة من 26 نوفمبر إلى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسوف يشهد المهرجان تكريم العديد من الفنانين المصريين والعرب، مع إقامة العديد من الندوات الثقافية والفنية.

تكريم نجوم حفل افتتاح المهرجان

ويشهد حفل الافتتاح اليوم بجوار إطلالات النجوم تكريم الفنانة القديرة نيللي عن مجمل أعمالها الفنية بجائزة الهرم الذهبي، وكذلك تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز.