وصول شريف منير وبوسي شلبي لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي «صور»

حرص عدد كبير من الفنانين على التوافد على دار الأوبرا المصرية، حيث يُقام حفل افتتاح الدورة الـ43، من مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة السيناريست والمنتج محمد حفظي.

بوسي شلبي ومادلين طبر من أبرز الحضور

ويُعد من أبرز الحضور، المخرج مجدي الهواري، والإعلامية بوسي شلبي، التي أطلت بفستانٍ أحمر، والفنان شريف منير، ومادلين طبر، ومريم الخشت، ونسرين أمين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود عبد العزيز، حيث اتجهوا جميعًا للقاعة.

موعد انطلاق حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

ومن المُقرر أن ينطلق حفل افتتاح الدورة الثلاثة والأربعين، في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير، حيث يُكرم الفنان كريم عبد العزيز.

تفاصيل تكريم كريم عبد العزيز

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد قرر منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ43، التي تُقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وكان محمد حفظي، رئيس المهرجان، قال: «إن المهرجان يحرص دائما على أن يكرم النماذج التي تجمع في مسيرتها بين الموهبة والجماهيرية والعطاء للسينما، وهو ما ينطبق على النجم كريم عبد العزيز، الذي سيجري منحه جائزة فاتن حمامة للتميز».

تابع «حفظي»: «كريم عبد العزيز احترمته على مدار 20 عاما من النجاح، في مشوار قدم من خلاله الكوميديا والأكشن والإثارة والرعب والرومانسية، ونجح في ذلك باقتدار، وفاجأنا أحيانا باختياراته الجريئة، وليس من الصدفة أنه ضمن النجوم الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، دون أن يسير على وهم النمط المضمون».