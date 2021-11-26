بـ«الأبيض والأسود».. انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في دار الأوبرا المصرية، حيث تميَّز البث في البداية باللونين الأبيض والأسود فقط، وبعد عدة دقائق عاد مرة أخرى إلى البث بالألوان.

وقدمت قناة dmc وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

مشاركة مجموعة متميزة من الأفلام

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.