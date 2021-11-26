بث مباشر.. مشاهدة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ43 اليوم

تتوجه عيون عشاق الفن والمهرجانات السينمائية، اليوم، إلى دار الأوبرا المصرية، حيث ينطلق البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والذي تبدأ فعالياته اليوم الجمعة 26 نوفمبر، على أن ينتهي يوم 5 ديسمبر المقبل، حيث تشارك فيه أكثر من 63 دولة، وسوف يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.

انطلاق البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم

وانطلق البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم، وسط تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كل القاعات وصالات العرض، قبل وخلال فترة المهرجان وحتى حفل الختام، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية لتعقيم ورش قاعات المهرجان، وتوفر فرق طبية متنقلة في أماكن تواجد الضيوف.

بث مباشر لمهرجان القاهرة السينمائي قناة dmc

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

خطة طبية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الوزارة تعطي أولوية للأحداث الرئيسية

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.