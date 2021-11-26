شريف منير من مهرجان القاهرة السينمائي: أفتقد النجم محمود عبدالعزيز

قال الفنان شريف منير، إنه يحب فيلم «الكيت كات» الذي عمل فيه مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وجرى تصنيف الفيلم على أنه ضمن أفضل 100 فيلم سينمائي، مشددًا على أنه يفتقد الفنان محمود عبدالعزيز جدًا.

شريف منير: "الأيدي الناعمة" باحسّه فيلم أمريكاني

وأضاف «منير»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنه من بين كلاسيكيات السينما المصرية يحب فيلم «الأيدي الناعمة»، لأن الفنان أحمد مظهر قدم كوميديا راقية جدًا، و«تحسه فيلم أمريكاني»، وكان يتحدث عن العمل وهذا الأمر يمس حياتنا الفترة الحالية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

مشاركة مجموعة متميزة من الأفلام

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يُسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.