خالد الصاوي مفاجأة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

اتفقت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، مع الفنان خالد الصاوي، على المشاركة في فعاليات حفل افتتاح الدورة الثالثة والأربعين، المقررة إقامتها، الليلة، داخل دار الأوبرا المصرية.

خالد الصاوي مفأجاة مهرجان القاهرة السينمائي

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، عن قيام المخرج هشام فتحي، بالتواصل هاتفيا مع خالد الصاوي، قبل أيام، وعرض عليه المشاركة في إحدى فقرات حفل الافتتاح، لافتا إلى أن الصاوي لم يتردد في الموافقة، رغم عدم تعافيه بشكل كامل من إصابته بانزلاق غضروفي، ما بين الفقرة الرابعة والخامسة، حيث ما زال يخضع لجلسات العلاج الطبيعي إلى الآن.

الظهور الأول لـ خالد الصاوي

ويعد ظهور خالد الصاوي الليلة، هو الأول له منذ أزمته الصحية، التي أثارت قلق محبيه، منذ نشره صورة له علي كرسي متحرك، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك».

خالد الصاوي يتعرض للإصابة خلال التصوير

وتعرض الصاوي، لإصابة أثناء تصويره أحد مشاهد الحركة في فيلمه الجديد «القاهرة مكة» داخل أحد الفنادق الكبري في القاهرة، حيث اضطر إلى الاستعانة بكرسي متحرك، للتنقل داخل أروقة الفندق لاستكمال التصوير من شدة شعوره بالألم.

ويتواصل وصول نجوم الفن، لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رقم 43 المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، حيث وصل حتى الآن كل من: المخرج مجدي الهواري، والاعلامية بوسي شلبي، بفستان أحمر، والفنان شريف منير، واتجهوا جميعا للقاعة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة بالمسرح الكبير.

مهرجان القاهرة السينمائي

يشار إلى أن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تنطلق فعالياتها اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

والمهرجان، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).