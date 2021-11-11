في عيد ميلاده.. نساء في حياة أحمد الفيشاوي: «راجل وست زوجات»

يحتفل اليوم الفنان أحمد الفيشاوي بعيد ميلاده الـ 40، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه في حياته الفنية، إلا أنه دائما يثير الجدل بسبب تصريحاته، التي كانت أبرزها في عام 2018، عندما أعلن زواجه من «ندى الكامل»، كما صرح أنه تزوج 5 مرات قبل هذه الزيجة، خلال لقائه مع ساره دندراوي، في برنامجها «تفاعلكم».

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إنه تزوج 5 نساء، قبل زيجته السادسة من «ندى الكامل»، ليثير الجدل بين جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول كثرة زيجاته، التي تحمل في طياتها العديد من المشكلات، مثلما حدث في أولى زيجاته هند الحناوي.

ابنة هند الحفناوي.. أحمد الفيشاوي يرفض نسب «لينا»

تزوج الفنان أحمد الفيشاوي، من مهندسة الديكور هند الحناوي، زواجًا عرفيًا في عام 2004، وبعدها أعلنت أنها حامل في ابنة الفيشاوي «لينا»، وهو ما أنكره الأخير ورفضه تمامًا؛ لتطالب الزوجة بعدها بإجراء تحليل الحمض النووي لإثبات نسب طفلتها له، ووافق في النهاية على إجراء التحليل وبعدها حكمت المحكمة بنسب «لينا» لوالدها أحمد الفيشاوي، واستمر التوتر بيت العائلتين لفترة ولكن الفنانة سمية الألفي تمكنت من تهدئة الأمر بين هند وابنها لترى حفيدتها.

وسام عاطف

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، أنه تزوج للمرة الثانية من وسام عاطف، عام 2007، ولكن زواجهما لم يستمر طويلًا، كما أُثيرت العديد من الشائعات والمشكلات حول انفصالهما الذي جاء سريعًا.

دنيس ولمانر

تعرف الفنان أحمد الفيشاوي، على دنيس ولمان، أثناء إحدى زيارته لألمانيا، ونشأت بينهم قصة حب، وتزوجها لفترة، ولكنهما سرعان ما انفصلا عن بعضهما البعض.

وقال الفنان أحمد الفيشاوي، في أكثر من لقاء تليفزيوني سابق له، إنه لم يعرف عن طليقته دنيس ولمان، شيئًا بعد انفصالهما، ولا توجد بينهما أي وسيلة للتواصل.

رولا الدبس

تُعد الإعلامية اللبنانية رولا الدبس، هي الزوجة الرابعة للفنان أحمد الفيشاوي، ولكن زواجهما لم يكلل بالنجاح، فسرعان ما انفصلا عن بعضهما البعض.

الزيجة الخامسة غير المعلنة

أما عن الزيجة الخامسة في حياة الفنان أحمد الفيشاوي، فهي غير معلنة، ولكنه قال خلال لقائه في عام 2018، مع ساره دندراوي، إنه تزوج للمرة الخامسة قبل زواجه الحالي بـ «ندى الكامل».

ندى الكامل

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، زواجه بـ ندى الكامل، وهي فتاة خارج الوسط الفني، وأصبحت «الكامل» حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها في الفنان أحمد الفيشاوي في أكثر من مناسبة ومهرجان فني، وإثارتهما الجدل سويًا حينما قبّلها أمام الكاميرات؛ لتنتشر صورهما فيما بعد.