في عيد ميلاده الـ40.. 4 أعمال شارك بها أحمد الفيشاوي خلال 2021

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ40، والذي كان عامه المنقضي مليئا بالنجاحات المتتالية؛ إذ أنه شارك خلاله في 4 أعمال سينمائية.

- فيلم 30 مارس

حقق من خلاله أحمد الفيشاوي نجاحا كبيرا، بواقع ما يقرب من مليون و389 ألف جنيه بدور العرض، وهو من بطولته بجانب دينا الشربيني، ومحمد علي رزق، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح، ومحمد جمعة، وصبري فواز، وخالد الصاوي وإنجي المُقدم، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

- فيلم قمر 14

استقرت الجهة المنتجة لفيلم «قمر 14» على موعد مبدئى لطرح العمل في السينمات، للمخرج هادى الباجوري، خلال شهر نوفمبر الجاري، لينضم لقائمة أفلام الموسم الشتوي.

ويدور العمل حول 5 قصص حب مختلفة، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وخالد النبوي، وبيومي فؤاد، ومحمد علاء، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومي الغيطي، وأسماء أبو اليزيد، وشيرين رضا، وغادة عادل، ومحمد مهران، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

- فيلم أشباح أوروبا

انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير دوره في فيلم أشباح أوروبا، والذي جري تصويره ما بين مصر وجورجيا، ومن المقرر عرضه خلال الشهر المقبل بدور العرض.

تدور أحداث الفيلم حول إنجاب زوجة 6 توائم، ما يجبر الزوج على بيع 3 منهم بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة ذلك تقرر ترك زوجها والسفر للخارج، وتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وباسم سمرة، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي.

- فيلم ريتسا

من المقرر طرحه بدور العرض يوم 15 ديسمبر المقبل، والفيلم من بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، ومريم الخشت، وأمير المصري، وكارولين عزمي، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.