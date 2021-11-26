اختيار هند صبري عضو لجنة تحكيم الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر

اختارت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في أولى دوراته، النجمة هند صبري عضوة للجنة تحكيم الأفلام الطويلة فيه، والتي سيترأسها المخرج الإيطالي العالمي الكبير جوسيبي تورناتوري.

وكانت هند صبري شاركت من قبل في لجنة تحكيم أفضل عمل أول بمهرجان فينسيا وفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وعبرت هند صبري عن سعادتها بهذا الاختيار ومشاركتها في لجنة تحكيم يترأسها مخرج عملاق بحجم تورناتوري، وكونها أولى دورات أول مهرجان سينمائي على الإطلاق يقام في المملكة العربية السعودية فهو شيء مهم ومشاركة مهمة وله مذاق مختلف.

هند صبري تنتظر عرض مسلسل البحث عن علا

على صعيد آخر، تنتظر هند عرض أحدث أعمالها مسلسل «البحث عن علا» عبر منصة نيتفليكس قريبًا، وهو من 6 حلقات، ويشمل العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها بين دوامة الحياة ومحاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام و زوجة و رائدة اعمال.

يصحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أم علا، وهاني عادل في دور زوجها هشام، كما ينضم إليهم ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي.

البحث عن علا تأليف غادة عبدالعال

فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وايجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها ؟

مسلسل «البحث عن علا»، من بطولة النجمة هند صبري و التي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro والمنتج المنفذ أمين المصري، تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، من إخراج هادي الباجوري.