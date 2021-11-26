«نور» بمهرجان القاهرة السينمائي: لا أعرف موعد استئناف مسلسل «عمر الناجي»

قالت الفنانة نور، إنها متشوقة لمشاهدة الفيلم المصري المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ43، والذي يحمل اسم «أبو صدام»، كما أنها ترغب في مشاهدة أكبر كم من الأفلام المشاركة في المهرجان.

وأضافت «نور»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنه من المقرر استئناف مسلسل «عمر الناجي»، ولكنها لا تعرف موعد استئناف العمل فيه، وهو إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وأمير كرارة.

عمر الناجي يعرض على watch it

وتابعت أن هذا العمل سيعرض خارج السباق الدرامي على منصة «watch it» وهو مسلسل قصير من 8 حلقات.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.