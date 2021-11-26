مهرجان القاهرة السينمائي يخصص شباكي تذاكر للصحفيين والإعلاميين

خصص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 شباكين لحجز التذاكر لأول مرة للصحفيين والإعلاميين، وذلك لتوفير فرصة لوسائل الإعلام في مشاهدة أفلام المهرجان.

هجوم على القاهرة السينمائي في دوراته السابقة

كان المهرجان قد تعرض لهجوم شديد خلال الدورات الماضية، بسبب عدم قدرة الصحفيين على متابعة الأفلام بعد نفاذ تذاكرهم من قبل الصناع والضيوف.

القاهرة السينمائي يوفر شبابيك مخصصة للإعلاميين

كما وفر القاهرة السينمائي شبابيك لحاملي البطاقات والمنظمين وشباك خاص للحضور العام، ووفر المهرجان للصحفيين هذا العام الفرصة لحضور 4 أفلام أو ندوات خلال الدورة.

تكريم نيللي من حفل افتتاح القاهرة السينمائي

ويقام اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، الساعة السادسة مساءً، وسوف يشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.

منح كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز

كما يشهد الحفل أيضًا منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

ومن المقرر أن تستمر فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 26 نوفمبر، إلى 5 ديسمبر، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

القنوات الناقلة لمهرجان القاهرة السنيمائي

وسوف يذاع حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عبر شاشة قناة «dmc»، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للمهرجان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتعد شبكة قنوات «dmc» الشريك الإعلامي الرئيسي للدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما يذاع المهرجان أيضًا عبر قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.