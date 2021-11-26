صبا الرافعي في أول مشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي: متحمسة ومبسوطة

قالت الفنانة صبا الرافعي، إنها تشارك لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ43، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر إلى 5 ديسمبر.

صبا الرافعي: الأجواء حلوة

وأضافت «الرافعي»، في لقاء خاص مع قناة «dmc»، على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أن «الأجواء حلوة، وهناك تنظيم ومبسوطة وأشعر بالسعادة، ومتحمسة جدًا لمشاهدة الأفلام».

ولفتت إلى أنها تحب الأفلام الإنسانية وأفلام المهرجانات لأنه يوجد بها رسالة.

عرض أفلام من مدارس سينمائية مختلفة بالمهرجان

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، التي تُعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

وقدمت قناة dmc وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نومفبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.