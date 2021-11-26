كاتيا سعد: مهرجان القاهرة «تحفة».. ولما بزور مصر بحس إني في بلدي

عبرت الفنانة كاتيا سعد، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، عن سعادتها بحضورها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: «تحية لمصر، لما نيجي نحن الأجانب بنحس إننا في بلدنا، وإن شاء الله دايما في ازدهار».

وأضافت خلال لقاء على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43، المذاع على شاشة قناة «dmc»: «المهرجان حاجة تحفة، وإن شاء الله هيكون معايا أعمال ويشارك الفيلمين اللي أنا هعملهم في مصر ويشاركوا في الدورة الجاية».

كاتيا سعد: أنا مغرمة بسعاد حسني في خلي بالك من زوزو

وقدمت الفنانة اللبنانية التحية للفنانة سعاد حسني، قائلة: «تحية لروح سيدة الشاشة سعاد حسني، أنا مغرومة فيها وبالشخصية اللي تقدمها في فيلم خلي بالك من زوزو، وبحس إن الزمن ده زمن سعاد حسني ميتكررش، وقصة الفن بتعجبني إنها عاوزة تخرج من الفن والرقص وتنتقل للجامعة».

وتابعت: «الفن هو ثقافة وصناعة، ولازم نوضح للناس كدة، الفنان كانوا بيقدروه في زمن سعاد حسني، والفن لازم يتقدر بأي مجال في الإعلام أو التمثيل أو الغناء».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.