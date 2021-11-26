إياد نصار عن تكريم كريم عبدالعزيز في مهرجان القاهرة: شهادتي فيه مجروحة

قال الفنان إياد نصار، إنه سعيد بمشاركته في النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، ويترقب مشاهدة فيلم «غدوة» الذي يخرجه زميله وصديقه الفنان ظافر العابدين، مشددًا على أن الفيلم من إخراجه وإنتاجه وهو يرغب في رؤية تجربة الممثل عندما يخوض مثل هذه التجربة، وخلاصة خبرته في العمل داخل السوق العربية وخارجها.

نصار: بحب السينما اللي برة الصندوق

وأضاف «نصار»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنه مهتم أيضا بمشاهدة باقي الأفلام، ومنها الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن»، مشيرًا إلى أنه يحب السينما الخارجة عن النمط و«برة الصندوق» أكثر من الأفلام التجارية.

وعن تكريم الفنان كريم عبدالعزيز في المهرجان، قال «نصار»: «شهادتي فيه مجروحة، وهو صديقي منذ فيلم الفيل الأزرق، وهو نجم حقيقي، وهو ممثل بيستخبى جوة الشخصية اللي بيقدمها»، معربًا عن أمله في تقديم عمل مشترك معه مرة أخرى، ويتشرف بذلك.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».

خطة صحية لتأمين المهرجان

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021، حيث جرى توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوي يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.