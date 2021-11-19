إياد نصار: أنا مع كل بنت بتصور المتحرش ومتسكتش عن حقها

تحدث الفنان إياد نصار عن المتحرشين، والطرق السليمة للتعامل معهم للحد من الظاهرة السيئة، قائلا: «أنا مع محاكمة المتحرش لأنه إنسان مش فاهم إزاي يتعامل مع غريزته، وده يعتبر نقص نفسي، وأكيد يحتاج للعلاج ولكن بعد العقاب والتربية، ودي آفة لازم نتخلص منها».

نصار: الستات كائن مش ضعيف

وأضاف إياد نصار، خلال حواره ببرنامج «توب تريندينج 2»، المذاع على فضائية «TEN»، الخميس: «أنا مع كل بنت بترفع موبايلها وتصور ومبتسكتش عن حقها وبتقول لأ، وبتقف مع حقها، وكل ست لازم يكون عندها القوة لمواجهة حاجة زي كده، لأنها مش كائن ضعيف ومستباح أن أي حد يمد إيده عليها أو يتحرش بيها».

محمد رمضان لديه جمهور ساحق ولكن

وفيما يتعلق برأيه عن الفنان محمد رمضان، قال: «محمد رمضان يمتلك جمهورا ساحقا وشفت ده لما كنا بنصور فيلم جواب اعتقال، المكان اللي كنا بنصور فيه اتقفل لما اتعرف أن محمد رمضان موجود فيه».

وتابع: «لكني مش مع فكرة إن مفيش حد غيره بيمتلك هذا الكم من الجماهير لأن كل ممثل ليه جمهوره اللي بيحبه، وفكرة أنك تكون للكل دي مش متحققة في العالم».

لن أقبل بدور تاريخي إلا بشروط معينة

وعن تقبله الأدوار التاريخية، قائلا إنه لن يقبل في تأدية دور تاريخي إلا بشروط معينة، لأن التاريخي من أخطر الأعمال التي يتم تنفيذها إذ تحتاج ليس فقط لإنتاج ضخم ولكن لوعي معين في التنفيذ، «اللي بيدخل المادة التاريخية ويقدمها في التلفزيون أو السينما هو مش داخل متحف».

كنت متحمسا لمسلسل «الملك» لعمرو يوسف

وعن تأييده لوقف مسلسل «الملك» لعمرو يوسف بسبب الأخطاء التاريخية في المسلسل، قال: «الكلام ده مش صح ومش خطأ في نفس الوقت، صح إني كنت مؤيد لفكرة إني حابب أشوف عمل فني بيتكلم عن الفراعنة، وكنت حابب العمل ومتحمس جدا وعمرو يوسف ممثل متطور، لكن لا أنكر جهلي بالتفاصيل زي الدقن واللبس، ومكنش عندي معرفة».