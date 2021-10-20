إياد نصار عن ألقاب الفنانين: كل شخص حر في تقييم نفسه

علق الفنان إياد نصار، على الفنانين الذين يطلقون ألقابًا فنية على أنفسهم، قائلًا: «كل شخص حر في تصرفاته وتقييمه لنفسه».

وقال إياد نصار في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا لا أستطيع تقييم سلوك أي فنان، كل شخص حر في تصرفاته وتقييمه لنفسه»، متابعًا: «أعتقد أنّ لدي مشكلة في تقييم نفسي، وقد لا أكون راضٍ عن عمل فني شاركت به أو شعرت بتقصيرٍ كبير اتجاهه».

وأضاف نصار، «كل شخص بيشوف تقييمه لنفسه بطريقته، لا أستطيع القول إن هذا الأمر صح أم غلط، كل واحد لديه طريقة في تقييم نفسه، وأنا أصلًا لا أعلم طريقتي صح من عدمه».

تفاصيل مشاركة إياد نصار في موسم رمضان 2022

يذكر أن الفنان إياد نصار، يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسمًا مبدئيًا «لام شمسية»، وهو من بطولة منى زكي، وأحمد رزق، ومن تأليف ورشة سرد مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

ومن المُقرر أنّ ينطلق تصوير مسلسل لام شمسية، خلال الأسابيع المُقبلة، حيث يُجرى ترشيح باقي الأبطال ومعاينة أماكن التصوير.

تفاصيل مشاركة إياد نصار في مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

ويخوض الفنان إياد نصار، أولى تجاربه المسرحية في مصر، من خلال مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، مع الفنان يحيى الفخراني، حيث جرى تقديمها على مسرح كايرو شو، منذ أسابيع.

مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، من بطولة يحيى الفخراني، وإياد نصار، ومحمد الشرنوبي، وكارمن سليمان، وشريف دسوقي، ناصر سيف، حسن العدل، سما إبراهيم، رضا إدريس، لبنى ونس، علاء قوقة، والعمل من إخراج مجدي الهواري.