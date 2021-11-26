شاب يدهس سائق توك توك بسيارته في عين شمس: مكنش قصدي أموته

أنهى شاب حياة سائق توك توك دهسا بسيارته أثناء الهرب منه بعد مشادة كلامية في عين شمس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بقيام شخص بدهس سائق توك توك بسيارته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى بدر رجب علي، 20 عاما، سائق توك توك، وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين سائق التوك التوك وبين سائق سيارة ملاكي، وتطورت إلى التشابك بالأيدي، وأوضحت التحقيقات أن سائق التوك توك حاول الهرب بمركبة التوك توك ولكن المتهم استقل سيارته وأسرع خلفة ودهسه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكابة الواقعة، وأضاف أنه لم يقصد قتله بل كان يريد تهشيم التوك توك، ودون قصد سقط المجني عليه أسفل سيارته ولم يستطع تفاديه ودهسه ومات على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.

سقوط لص من الطابق الـ 11 بعد سرقة حقيبة سيدة في أكتوبر

في سياق آخر، لقى لص مصرعه في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر أثناء هربه بعد سرقة حقيبة سيدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.