هنا شيحة في «مهرجان القاهرة»: لغة السينما واحدة رغم اختلاف الثقافات

قالت الفنانة هنا شيحة، إنها سعيدة بالمشاركة في النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، ومنتظرة مشاهدة فيلم «أبوصدام»، من بطولة الفنان محمد ممدوح، وأفلام أخرى في المهرجان، لافتةً إلى أنها كانت عضو لجنة تحكيم في النسخة الـ41، وكانت تجربة رائعة جدًا، وشاهدت الكثير من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة.

هنا شيحة تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت «شيحة»، في لقاء خاص مع قناة «dmc» على هامش تغطية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، أنه مع اختلاف الثقافات المختلفة فإن لغة السينما واحدة، ولابد أن يكون العمل السينمائي متكاملًا، معربة عن سعادتها بالوجود في المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي في دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريمات للعديد من النجوم، بالإضافة إلى عدد من الندوات الثقافية والفنية.

وقدمت قناة «dmc» وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتشهد النسخة الـ43 من المهرجان مشاركة مجموعة من أبرز الأفلام التي تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة، والتي تعرض في حضور صناعها، إلى جانب تنظيم جلسات نقاشية بينهم وبين الجمهور والنقاد، وعلى الجانب الأخر هناك عدد من الأفلام التي لا يسمح بعرضها للجمهور العادي، وتقتصر على «حاملي الكارنيهات».