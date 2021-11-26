وزيرة التضامن عن افتتاح طريق الكباش: مصر القوية تتحدث عن نفسها

أعربت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن فخرها بالمشاركة في حفل افتتاح طريق الكباش، موجهة التهنئة للمصريين بهذا الحدث العالمي الرائع.

القباج: ترتفع هاماتُنا في فخرٍ وعزة

وقالت القباج، في بيان: «تزداد أيام مصر الزاهية زهواً.. ترتفع هاماتُنا في فخرٍ وعزة.. مصر القوية الأبية البهية تتحدث عن نفسها، يحقق وطننا الغالي وثبات في طريق الحضارة والرقي.. ينهض أولاده بسواعدهم العتية ليجلوا الحجر ويصقلوه فيزدان جمالاً وبهاءً.. ويتشكل تاريخًا جديدًا يجمع بين مجد الماضي ونهضة الحاضر.. ترسمه قلوب تقهر المحن وتوحد الوطن».

وأوضحت الوزيرة: «تشرفت أن أكون بالأمس أحد من شهدوا الحفل التاريخي لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر الرائعة بحضور كريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، في حدث مهيب ليعيد ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر ليكتب صفحة جديدة براقة في تاريخ 7 آلاف سنة».

وواصلت: «في الأقصر الشاهقة مدينة الشمس والنور، تشهد جدران المعابد الفرعونية بتعاون وثيق بين الرجل والمرأة، تعمل يدا بيد مع الرجل يدعمها لتصبح عالمة وحاكمة، يقدرها ويحترمها العالم، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ تعود الدولة الحديثة تُثِّمن المرأة وتسعى نحو إعادة شأنها وتمكينها لتكون أساساً للدولة الحديثة، كما كانت منذ العهود الأولى».

وختمت الوزيرة: «أهنئ جميع المصريين الكرام وأرسل تحية شكر وتقدير للرئيس في اتخاذه قرارات النهضة الشاملة بقوة وعزم في كل مناحي الجمهورية، وأهنئ رئيس الوزراء وأشد على يديه لتحمله كثيرا من المهام الصعبة التي يحقق فيها إنجازات متجددة، كما أهنئ وأحيي زميلي العزيز المثقف والمبدع وزير السياحة الدكتور خالد العناني الذي قدم لوحتين فنيتين ستخلدان في التاريخ المصري الحديث نزهو بها أمام أبنائنا وأحفادنا، وهما حفل نقل المومياوات الملكية وحفل إعادة إحياء طريق الكباش، لتستمر مصر نحو استكمال طريق البناء والنهضة، وتضيف لبلادنا مجدا جديدا بين أمجاد الحضارة والرقي، مصر تنطلق وتعبر المسافات في طريق الحضارة».