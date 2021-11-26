فيفي عبده تمازح المصورين على ريد كاربت مهرجان القاهرة: «ماتطلّعونيش حولة»

مازحت الفنانة فيفي عبده، المصورين، أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43، قائلة: «ماتطلّعونيش حولة».

فيفي عبده تتعرض لموقف محرج

وتعرضت «عبده» لموقف محرج، منذ ظهورها في حفل الافتتاح، بسبب فستانها الثقيل، الذي أوشكت على الوقوع بسببه على الريد كاربت، حيث اختل توازنها أكثر من مرة.

فيفي عبده: سعيدة بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

وعبرت الفنانة فيفي عبده، عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي المذاع عبر شاشة قناة dmc، وقالت: «المهرجان السنة دي زي الفل وألف مبروك، بحضر مهرجان القاهرة من 30 سنة».

فيفي عبده تحب الأبيض والأسود

واستكملت حديثها معبرة عن حبها الشديد للأفلام القديمة، قائلة: «باحب أفلام الأبيض والأسود، وبجانب الأفلام دي كنت عاملة فيلم حلو أوي، وكان في مهرجان القاهرة، وهو فيلم (امرأة واحدة لا تكفي)، مع الفنان أحمد زكي والمخرجة إيناس الدغيدي، والفيلم ده من الأفلام الحلوة أوي».

فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية، تكريم الفنان كريم عبد العزيز عن مجمل أعماله الفنية بجائزة فاتن حمامة للتميز، ومنح الفنانة القديرة نيللي جائزة الهرم الذهبي، بالإضافة إلى عرض الفيلم الإسبانى «المسابقة الرسمية»، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو فيلم روائي طويل من بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز، وإخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، حيث تدور أحداثه حول رجل أعمال يقرر أن يصنع فيلما ليترك بصمته، بحثًا عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.