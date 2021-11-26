بدء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بعزف السلام الجمهوري «فيديو»

بدأ حفل افتتاح النسخة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وشهد حفل الافتتاح حضور الكثير من النجوم والنجمات وصناع الأعمال السينمائية، وعلى رأسهم النجمات ليلى علوي وإلهام شاهين ومنى زكي وإياد نصار وظافر العابدي، وعدد آخر من النجوم والنجمات، ومن قبلهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

عرض فيلم تسجيلي قصير عن صناعة السينما المصرية

ومع بداية عزف النشيد الوطني، وقف جميع حضور حفل الافتتاح، وثم عرض فيلم تسجيلي قصير عن صناعة السينما المصرية، متضمنا مشاهد لأبزر نجومها وتجاربها على مدار تاريخها.

وتشهد الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة العديد من الأفلام والتجارب السينمائية، القادمة من جنسيات مختلفة.

تكريم كريم عبد العزيز ونيللي

ويشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة.، كما يشهد منح الفنان كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، إلى 5 ديسمبر القادم.