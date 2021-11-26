علي ربيع بعد «حضن يسرا» في مهرجان القاهرة السينمائي: «أنا أمي دعيالي»

حرص الفنان علي ربيع، خلال تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، على مصافحة الفنانات يسرا، وإلهام شاهين، وليلى علوي، والتقاط صورة تذكارية معهن.

علي ربيع يحتضن يسرا

وكان الفنان علي ربيع، يقدم الحفل، مع الفنان خالد الصاوي، حيث قال له الأخير إن الفنانة يسرا موجودة في الحفل، ليرد «ربيع» ضاحكًا: «هي فين! محدش قالي.. أصل مش متعود على المهرجانات»، ثم نزل من على المسرح وأصر على مصافحة يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي، واحتضن الفنانة يسرا، وقال: «ده أنا أمي دعيالي».

وبدأت قبل قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ43، التي تقام في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 63 دولة، وسط تطبيق كامل لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أنشطة وفعاليات المهرجان، حيث يتم تعقيم كافة القاعات وصالات العرض.

تكريم نيللي على مجمل أعمالها الفنية

وقدمت قناة dmc، وهي الشريك الرئيس للمهرجان، بثًا مباشرًا لحفل افتتاحه، والذي من المقرر أن تُكرم فيه الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، عن مجمل أعمالها الفنية، تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة، إضافة إلى منح النجم كريم عبد العزيز جائزة فاتن حمامة للتميز، ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرته الحافلة بالنجاحات والأعمال السينمائية البارزة في مسيرته الفنية.

وتستمر فعاليات المهرجان الذي ينطلق اليوم 26 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، وسط حضور مكثف من الفنانين والإعلاميين، ويشهد المهرجان تكريم عدد من النجوم، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات الثقافية والفنية.