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وصلة مزاح بين علي ربيع وخالد الصاوي في «القاهرة السينمائي»: إيه اللي جابك؟

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محمد عزالدين
09:53 م | الجمعة 26 نوفمبر 2021
علي ربيع وخالد الصاوي

علي ربيع وخالد الصاوي

مازح الفنان خالد الصاوي، الفنان علي ربيع، خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، قائلا له: «إيه اللي جابك؟»، فرد عليه ربيع قائلا: «مش دي دار الأوبرا؟ إيه السؤال ده؟ إيه اللي مضايقك؟».

وأضاف «ربيع»، خلال مشاركته تقديم المهرجان المذاع على شاشة قناة «dmc»، مع الفنان خالد الصاوي، قائلا: «أنا عندي مشكلة كبيرة وبما إن كل الناس متجمعين فأنا عاوز أقولها على العلن قدام التلفزيونات، أنا عمري ما اتعزمت على مهرجان، أقسم بالله ولا مرة»، فرد عليه الصاوي: «إزاي دة يحصل يا علي؟ دة انت نجم مكسر الدنيا، بس أنا مستني حد غيرك».

علي ربيع: محدش في المهرجانات عارفني

وتابع «ربيع»: «وأنا في الشارع وفي الحياة الناس بتشيلني من على الأرض شيل، آجي عند المهرجانات مفيش حد عارفني، يرضي ربنا تاسع مرة يتعمل مهرجان القاهرة، ومتعزمش فيه؟ 9 مرات تجاهل ليه؟»، فصحح له الصاوي: «دي الدورة الـ43 يا علي للمهرجان»، فرد عليه: «كمان! يعني عملتوه 43 مرة ومعزمتنيش فيه؟ بالرغم إني من الجيزة و10 دقايق أبقى عندكم».

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