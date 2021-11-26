وصلة مزاح بين علي ربيع وخالد الصاوي في «القاهرة السينمائي»: إيه اللي جابك؟

مازح الفنان خالد الصاوي، الفنان علي ربيع، خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، قائلا له: «إيه اللي جابك؟»، فرد عليه ربيع قائلا: «مش دي دار الأوبرا؟ إيه السؤال ده؟ إيه اللي مضايقك؟».

وأضاف «ربيع»، خلال مشاركته تقديم المهرجان المذاع على شاشة قناة «dmc»، مع الفنان خالد الصاوي، قائلا: «أنا عندي مشكلة كبيرة وبما إن كل الناس متجمعين فأنا عاوز أقولها على العلن قدام التلفزيونات، أنا عمري ما اتعزمت على مهرجان، أقسم بالله ولا مرة»، فرد عليه الصاوي: «إزاي دة يحصل يا علي؟ دة انت نجم مكسر الدنيا، بس أنا مستني حد غيرك».

علي ربيع: محدش في المهرجانات عارفني

وتابع «ربيع»: «وأنا في الشارع وفي الحياة الناس بتشيلني من على الأرض شيل، آجي عند المهرجانات مفيش حد عارفني، يرضي ربنا تاسع مرة يتعمل مهرجان القاهرة، ومتعزمش فيه؟ 9 مرات تجاهل ليه؟»، فصحح له الصاوي: «دي الدورة الـ43 يا علي للمهرجان»، فرد عليه: «كمان! يعني عملتوه 43 مرة ومعزمتنيش فيه؟ بالرغم إني من الجيزة و10 دقايق أبقى عندكم».