اليوم بداية عرض حكاية «بينا اتفاق» من مسلسل «زي القمر»

بعد نجاح حكاية «مريم» من مسلسل «زي القمر»، يستعد صناع عمل الحكاية الجديدة من المسلسل التي تحمل عنوان «بينا اتفاق» لبداية عرض أولى حلقاتها اليوم السبت، وهي آخر حكايات الموسم الثاني من زي القمر.

مواعيد عرض حكاية بينا اتفاق والقنوات الناقلة

تعرض حكاية بينا اتفاق من مسلسل «زي القمر» من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة «CBC»، على تكون الإعادة الساعة الثانية والنصف صباحاً والساعة 12 ظهراً، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة «cbc دراما» الساعة 11 مساء.

أحداث حكاية «بينا اتفاق»

وتدور أحداث الحكابة في إطار الـ5 حلقات حول المشاكل والمعاناة التي تواجه الشباب والشابات فى بداية حياتهم واستعدادهم للزواج ودور التعليم في حياتهم، وذلك حسب البرومو الرسمي للحكاية الذي نشرته الشركة المنتجة للمسلسل.

أبطال حكاية بينا اتفاق

حكاية «بينا اتفاق» هى الحكاية الثانية عشر والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل زى القمر، وهي من بطولة آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ ومن إخراج شادى عبدالسلام.

حكايات مسلسل زي القمر

وسبق أن عرضت من المسلسل حكاية «مريم» بطولة الطفلة ريم عبدالقادر، وحكاية «فوتوشوب» بطولة محمد مهران، وملك قورة، حكاية «حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسي، حكاية «أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي، حكاية «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، وحكاية «أنا قبلت» بطولة أيتن عامر.

وكذلك وحكاية «عقبال عوضك» بطولة مي كساب، وحكاية «واحد في المية» بطولة صابرين، وحكاية «غالية» بطولة درة، وحكاية «مش مبسوطة» بطولة بشرى، وحكاية «اللي خلف مامتش» بطولة سوسن بدر.