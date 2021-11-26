شاب ينهي حياة شقيقته بالمرج بعد اكتشاف حملها: بحث عنها 4 سنوات

أنهى شاب حياة شقيقته خنقًا داخل شقة بالمرج دفاعًا عن الشرف، بعد اكتشاف حملها سفاحًا، وترك الجثة حتى بدأت في التعفن والتحلل، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المرج، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة داخل شقة، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «أ.م» 19 عامًا، وبالفحص تبيّن أن الجثة في حاله تعفن، وتوصلت التحريات بأن شقيق الفتاه وراء ارتكاب الواقعة بعد اكتشافه حملها سفاحًا.

تحريات رجال المباحث

وأوضحت التحريات بأن المتهم قام بخنقها داخل الشقة، وتركها حتى تم اكتشاف الواقعة بعد عدة أيام، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.

ووصف فعلته بأنه «غسل عاره» على حد تعبيره، موضحًا أنهم من محافظة أسيوط، وتوصل إلى مكان إقامتها في المرج بعد 4 سنوات من البحث عنها، وتبيّن أنها حامل فقتلها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.